Le 15 spiagge più belle d’Italia? 5 sono sarde: sul podio Cala Monte Turno a Castiadas

Le 15 spiagge più belle d’Italia? Anche quest”anno ben cinque sono sarde secondo il portale Sky Skanner. A decretare le migliori sono stati vari fattori: pulizia, lo stato delle acque e l’unicità del paesaggio circostante. Infine, i suggerimenti dei lettori, che hanno condiviso le foto delle loro spiagge preferite.

Sul podio delle spiagge più belle sale Cala Monte Turno a Castiadas. “La nostra scelta è ricaduta su Cala Monte Turno, – si legge sul sito – un’incantevole baia nella parte meridionale dell’isola, compresa tra lo scoglio di Sant’Elmo a nord e il litorale di Marina di San Pietro a sud. Con l’inconfondibile profilo della roccia vulcanica del Monte Turno all’orizzonte e il contrasto cromatico tra il celeste dell’acqua e il verde della vegetazione, spezzato dal bianco acceso dell’arenile: questa cala è un vero portento della natura. “

Al secondo posto si trova invece Grotta della Poesia, in Puglia, al terzo la spiaggia di Michelino in Calabria, al quarto Tonnara di Scapello in Sicilia.

Ritroviamo un’altra spiaggia sarda al quinto posto con Capo Malfatano, Teulada. Queste le motivazioni:” E’ un selvaggio promontorio all’estremità sud-occidentale dell’isola, dà anche il nome a una spiaggia di grande impatto scenografico che, con le sue acque di cristallo, si trova al centro di altre due meraviglie marine: Tuerredda, spiaggia-simbolo della regione, e Piscinnì, aspra e bella al tempo stesso. Insieme a queste, compaiono le altre “belle” quali Porto Tramatzu, Cala Zafferano, Is Arenas Biancas e tutta una serie di calette e insenature che compongono il tesoro costiero di Teulada. Esploratele tutte, oppure salite a bordo di una barca per fare un’escursione intorno al promontorio, ammirando dal basso l’iconica torre spagnola e i Faraglioni di Capo Spartivento”.

Sesto posto spiaggia di Atrani a Salerno, settimo posto Portixeddu a Sant’Antioco “Qui incontrerete una Sardegna selvaggia, impreziosita da villaggi nuragici, necropoli, menhir e occupata da una natura incontaminata di pinete ombrose e spiagge bianche” si legge sul sito-.. Una perla costiera di cui vogliamo parlarvi è Portixeddu (piccolo porto), anche detta del Rio Mannu, per via della foce di un fiume che la taglia a metà. Tra Sulcis e Costa Verde si allungano così oltre 2 km di spiaggia, caratterizzati da una sabbia bianchissima e da un mare cristallino come pochi, spesso agitato dal maestrale. Un luogo perfetto dove praticare il surf, ma anche dove rilassarsi al sole, lontani da una Sardegna più frequentata. Il paese più vicino è quello di Buggerru, a 6 km: andate a scoprire il suo passato minerario e fate incetta dei suoi gustosi ricci di mare, che a marzo animano una golosa sagra, insieme a paranza, tonno, pesce spada e Vermentino”.

Spiaggia di Cambina in Calabria all’8 posto , al 9^ spiaggia di Vendicari in Sicilia. Decimo posto per la bellissima Masua, e il suo monumentale pan di Zucchero in provincia di Carbonia Iglesias. “Come avrete capito le spiagge della Costa Iglesiente sono davvero qualcosa di spettacolare. Tra queste come non nominare la Spiaggia di Masua? Anche conosciuta come “Il Molo” per la presenza sull’arenile, a nord, di un antico molo di cemento, questa spiaggia è caratterizzata da un mare policromo sfumato di verde e azzurro, da una mezzaluna di ghiaia e sabbia dal colore dell’ambra e dalla presenza del complesso minerario, oggi in disuso, di Porto Flavia. Una location speciale, perfetta per tuffi nel blu e scatti d’autore: non mancate di fotografare il grandioso isolotto che si scorge in lontananza con la sua copertura “zuccherosa” di calcare bianco, il Pan di Zucchero!”

In coda alla classifica troviamo all’undicesimo posto la spiaggia di Fegina Monterosso al Mare, La Spezia in Liguria, 12^ spiaggia dell’Angolo Sperlonga, Latina Lazio, 13^ Spiaggia di Montesilvano Montesilvano, 14^ Pescara Abruzzo Spiaggia dei Frati Numana, Ancona Marche, 15^ Cala del Gesso Monte Argentario, Grosseto.

