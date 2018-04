Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Francesco di Nuoro, dopo aver sbattuto la testa in seguito ad una caduta dalla bicicletta. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Cavalier Zuddas, nel centro storico di Nuoro. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del 118, con le forze dell'ordine.

Il bollettino medico parla di trauma cranico: le condizioni del ragazzo sono gravi e la prognosi resta riservata.