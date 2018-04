“Troppe file all’aeroporto di Elmas, costretti a partire in ritardo”. Questa volta non è Sgarbi a lamentarsi ma il neo deputato cagliaritano Salvatore Deidda, che lamenta le super file agli ingressi e la mancanza di personale in grado di rendere più agevole l’accesso ai voli: “Sgarbi sta evidentemente portando avanti una polemica sul nulla e ben vengano i controlli negli aeroporti come in quello di Cagliari- spiega Deidda- se posso, vorrei però dire che mi aspetto più personale. Fare una fila nei controlli e partire in ritardo per un dichiarato intasamento in quel settore non è proprio piacevole. Su 6 postazioni lavoravano 4 ma nei giorni di piena era prevedibile. Fossero state tutte attive non sarebbe accaduto come nei banchi per fare il check in e depositare il bagaglio. PS l’Assessore regionale ai Trasporti esulta perché hanno aumentato i voli in extremis. Dopo quasi 5 anni non sono riusciti a darci un modello di trasporti efficiente e ancora hanno il coraggio di parlare. Sabato sarò in Friuli per incontrare gli emigrati sardi e la settimana dopo in Molise. Parleremo proprio del problema trasporti

L'articolo Dopo Sgarbi il siluro di un deputato: “Troppe file all’aeroporto di Elmas, costretti a partire in ritardo” proviene da Casteddu On line.