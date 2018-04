Sestu, torna l’incubo delle cavallette giganti: “Ho appena visto una di quelle cavallette giganti che volano, pensavo fosse un uccellino che non volava bene! Non potete capire lo schifoooooooo, mi stava per venire addosso, io stavo per morire di infarto…”, commenta allarmata Laura sul gruppo Fb “Tutti gli abitanti di Sestu”. Il caso era stato segnalato tre settimane fa da diversi abitanti della zona di Sestu, che segnalavano la presenza di un numero maggiore del solito di cavallette giganti. Anche allora gli esperti avevano spiegato che il caldo improvviso può provocarne presenze più massicce del solito.

L'articolo Sestu, torna l’incubo cavallette giganti: “Che paura, stava per arrivarmi addosso” proviene da Casteddu On line.