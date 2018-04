Ore 12 di martedì 3 aprile 2018: benvenuti nel nuovo Corso pedonale a Cagliari, completamente deserto a mezzogiorno. Neanche un’anima viva nella foto scattata da Antonello Caria che accende anche la polemica politica. Il consigliere comunale Federico Ibba attacca: “Questo succede quando si deliberano pedonalizzazioni ragionando solo sulla carta e non sentendo chi vi lavora/abita. La mia proposta di consigliere comunale è quella di riaprire il Corso (da via Sassari) al traffico veicolare e bus elettrico la mattina sino alle 11,30 ed il pomeriggio dalle 15 alle 18”.

Già, perchè commercianti e residenti si sentono letteralmente isolati e abbandonati. La mancanza dell’autobus significa che nessuno vede più il Corso, è stata cancellata la possibilità di passaggio. Bene le passeggiate e il boom di locali nel tratto accanto a piazza Yenne, ma più va avanti va in scena la desertificazione del commercio e della vita. “Vogliamo almeno il doppio senso di marcia in via Caprera e la riapertura di quei parcheggi altrimenti chiuderemo tutti”, incalzano i commercianti.

L'articolo Cagliari, benvenuti a mezzogiorno nel nuovo Corso pedonale: “Neanche un’anima viva” proviene da Casteddu On line.