Cagliari, 1/o posto riscossione tributi

(ANSA) - CAGLIARI, 3 APR - I Comuni della Sardegna raggiungono le migliori performance in Italia sulla situazione finanziaria complessiva e, in particolare, la città metropolitana di Cagliari si piazza al primo posto nel Paese per la capacità di riscossione dei tributi e per il pagamento delle spese correnti, mentre è solo seconda sul peso degli stessi tributi sentito dai cittadini. Lo rileva l'analisi condotta da Crif Ratings che ha diffuso un report sulla base di tre grandi aree di indagine. Nel dettaglio per quanto riguarda la riscossione di tasse e tributi, le amministrazioni locali dell'Isola si piazzano al decimo posto ma l'area metropolitana di Cagliari al primo, confermando la minore dipendenza dallo Stato. La seconda area è la rigidità finanziaria dei Comuni, legata ai rapporti con il sistema bancario e ai mercati di capitale con l'istituto tesoriere. In questo caso il primo posto viene raggiunto in ambito regionale e metropolitano di Cagliari. Infine, riguardo l'aggravio fiscale sui cittadini, emerge che quelli sardi sono tra quelli meno vessati d'Italia. Un po' più pesante, invece, il conto pagato dai residenti nella città metropolitana di Cagliari che si piazza al secondo posto della classifica del CRif.(ANSA).