Corsi di lingua e cultura sarda a Cagliari

Lìngua Bia, che si dedica alla pratica ed all’insegnamento della lingua e della cultura sarda, propone a Cagliari, a partire dal 10 aprile dalle ore 19 alle ore 21, un corso di lingua sarda, presso la sede di via Mandrolisai 60. Il corso, di 10 lezioni previste ogni martedì, permetterà di acquisire gli elementi basilari di conoscenza della lingua sarda, in un ambiente accogliente e con la possibilità di praticare il sardo ed approfondirne la conoscenza.

Il corso permetterà di consolidare la conoscenza delle nozioni basiche della lingua sarda per poi proseguire con lo studio di strutture sintattiche e grammaticali più complesse.

Durante le dieci giornate del corso, l’associazione Lìngua Bia organizzerà anche degli appuntamenti con operatori culturali in lingua sarda provenienti da diverse località sarde, vertenti su diverse tematiche riguardanti il sardo e la cultura della Sardegna. Questo per favorire l’incontro con diverse realtà dialettali e per approfondire la conoscenza sulla storia e la cultura dell’Isola.

I prezzi sono popolari, e sono previste borse di studio per chi lo richiedesse. Per maggiori informazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o sulla pagina fb dell’associazione.

