Veronica, 17 anni: “Impossibile salire su un treno sardo, a Decimomannu appena due vagoni”

di Jacopo Norfo

Veronica Marras ha solo 17 anni e racconta come viaggiare in treno in Sardegna, anche a Pasquetta, sia quasi un sogno impossibile. Come saltare sul quel treno con appena due vagoni a Decimomannu, ovviamente strapieni, nonostante un abbonamento pagato: “Sono una studentessa di 17 anni e mensilmente pago l’abbonamento Ctm-Trenitalia integrato, oggi che era Pasquetta si sa che il servizio per il festivo non è come quello regolare, però pagando pretenderei pure di entrare sul treno. E invece no un treno che arrivava da Olbia per andare a Cagliari arriva a Decimo ormai strapieno di persone poiché il treno fosse solamente composto da due vagoni (oltretutto tutti appiccicati), purtroppo molti di noi sono rimasti a terra pur avendo pagato il biglietto. Vorrei fare questa segnalazione perché non mi sembra giusto che una persona paghi e poi non venga ripagato con un giusto servizio”.

