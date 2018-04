Caos sulle strade del rientro dal mini ponte pasquale. Non tutti i sardi hanno scelto di restare nelle grandi città, ma hanno raggiunto con l’automobile questo o quel parco o agriturismo. Ma, come al solito, c’è da pagare lo scotto del rientro: anche nella zona di Flumini in tanti incolonnati per chilometri, come testimoniato dalla fotografia del nostro lettore Massimo Peara.

L'articolo Flumini, code chilometriche al rientro dalla Pasquetta: automobilisti paralizzati proviene da Casteddu On line.