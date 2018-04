Centinaia di automobilisti in trappola sulla nuova statale 125, al ritorno dalla Pasquetta: file interminabili dopo le gallerie, quasi allo svincolo per Quartu, un ritorno a casa in fila indiana per tantissimi dopo la tradizionale gita fuori porta. Pasquetta, si sa, ogni anno è il primo vero test della viabilità in vista dell’estate. E oggi i maggiori disagi si sono registrati proprio lì, nella nuova statale 125 per il grande afflusso di auto che rientravano in particolare dall’Ogliastra e dal Sarrabus. File ormai canoniche anche sulla statale Sulcitana da Chia in direzione Cagliari.

