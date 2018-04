Incremento di oltre il 70% per i posti sui voli Alitalia in queste festività pasquali

"L'incremento di posti sulle rotte aeree in continuità territoriale gestite dalla compagnia Alitalia nel periodo pasquale ha raggiunto il 72 per cento rispetto alla disponibilità prevista dal decreto". Lo fa sapere l'assessore dei Trasporti, Carlo Careddu. "Stiamo monitorando ora per ora l'andamento del controesodo sui collegamenti sottoposti a oneri di servizio – aggiunge l'assessore – tenendo un canale di comunicazione costantemente aperto con le compagnie". Sulla base di un check effettuato tra le 11,30 e le 12,30 di oggi, per esempio, risultava possibile partire in giornata a Roma da Cagliari alle 12,00 - 12,50 e alle 14,35; stessa disponibilità anche su Milano.

"Questi dati dimostrano che, nonostante il notevolissimo aumento della domanda registrato durante il ponte pasquale, grazie ai continui interventi coordinati dalla Regione in accordo con i vettori, si riesce comunque a poter prenotare anche last minute a tariffa agevolata, operazione oggi complicata in tutta Italia, per qualunque tratta e a qualunque prezzo".

Gli aumenti di capacità sulla rotta Alghero-Linate-Alghero hanno superato il 176 per cento con un totale di 7770 posti in vendita dal 27 marzo al 4 aprile prossimo rispetto ai 2812 minimi previsti. Nella giornata odierna, su questo collegamento, è previsto un incremento medio del 321 per cento con 1590 poltrone totali in vendita rispetto alle 378 previste dal decreto. Il totale dei posti immessi da Alitalia sulle tre rotte da Cagliari per Linate e Fiumicino e da Alghero per Milano ha raggiunto quasi 53mila unità, ovvero 22mila in più rispetto alle 30824 poltrone previste per decreto.