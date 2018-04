Cagliari riparte da 1/o tempo con Torino

Due partite in sei giorni a Genova e Verona per cercare di allontanare la paura e dimenticare la batosta interna con il Torino. Per il Cagliari la settimana di passione comincia domani al Ferraris contro il Genoa degli ex Rossettini e Ballardini. E non ci sono alternative: deve fare punti. Confidando su un dato statistico: i rossoblu perdono più in casa (nove ko) che fuori (sette sconfitte).

Per il recupero con i grifoni Lopez ha già anticipato qualche mossa: sarà turn over. Dentro dall'inizio, rispetto alla gara con i granata, dovrebbero esserci Andreolli, Lykogannis, Ionita. All'ultimo Han non risulta nella lista dei convocati, quindi è probabile fiducia a Sau accanto a Pavoletti. Scelta quasi obbligata: manca a sorpresa anche Farias, gli altri attaccanti sono Giannetti e Ceter.

"Giocheranno di sicuro Sau, Pavoletti e Barella - annuncia Lopez - Rispetto a domenica ci saranno dei cambi, è giusto valorizzare anche chi finora è stato utilizzato meno, sono sicuro che potrà darmi tanto". "Considero anche che ci aspettano due partite ravvicinate. Ceter e Pavoletti possono giocare insieme, sono due giocatori simili fisicamente ma la presenza di uno non esclude l'altro - aggiunge il mister - Domani contro il Genoa e domenica a Verona non sono partite determinanti, ma molto importanti sì".

Cambi in vista per scuotere una squadra che da due turni non riesce più a giocare come vorrebbe l'allenatore: degli ultimi centottanta minuti e passa si salva solo il primo tempo con il Torino e il recupero con il Benevento. Il fatto che il Cagliari non debba "fare" la partita può essere un vantaggio. Ma dipende da come Ceppitelli e soci sapranno tenere il campo: stare dietro ad aspettare - lo dicono le esperienze passate - può essere controproducente.

Lopez riparte dal buon primo tempo giocato contro il Torino. "Nessuno ne parla perché giustamente si guarda al risultato finale ma nei primi 45' abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare. Magari se avessimo fatto gol sarebbe cambiata la partita. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto realizzativo: se abbiamo tre occasioni per segnare almeno una dobbiamo sfruttarla".