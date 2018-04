Brutta avventura per un turista tedesco ieri pomeriggio a Dorgali. Dopo aver trascorso tutto il pomeriggio in un'escursione nella gola di Su Gorropu, nel Supramonte, ha trovato l'auto danneggiata a tal punto da non poter essere spostata.

A quel punto il turista ha allertato i carabinieri di Dorgali che, arrivati al parcheggio delle auto, hanno aiutato il turista straniero a chiamare il soccorso stradale per poter spostare il mezzo.