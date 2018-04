Uta, strage di carpe nella diga dove è stata scaricata l’acqua: altre salvate dai volontari

Centinaia di carpe sono morte, altre hanno rischiato di morire e sono state salvate per miracolo da un gruppo di ragazzi. Succede nella diga del Cixerri, a Uta, dove per un guasto nell’impianto oleodinamico l’Enas ha dovuto provvedere allo scarico parziale della diga, Enas. Marco Mulliri racconta: “Lo stesso Ente che abbiamo contattato per la rimozione dell Apecar un mese fa, non ancora rimossa,Siamo riusciti a salvare circa 500 carpe, nulla in confronto a tutte le altre morte o prossime alla morte, perchè incastrate o rinchiuse in buchi formati dalle rocce con profondità superiore al metro”.

