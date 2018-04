Nuovo video di Sgarbi contro l’aeroporto di Cagliari: “Solo qui mi fanno togliere la cintura..”

Vittorio Sgarbi non lascia, anzi raddoppia le accuse: attacca nuovamente la security dell’aeroporto di Elmas in un nuovo video, questa volta insieme alla sua assistente: “Soltanto a Cagliari mi hanno fatto levare la cintura ai controlli, in nessun altro aeroporto del mondo”, dice il critico d’arte. Che risponde in maniera polemica al giornalista Beppe Severgnini, che lo aveva punzecchiato. Un lungo video nel quale Sgarbi elenca tutti i motivi del suo disappunto: “la schiuma da barbara magari era passata in cin que aeroporti ed è stata censurata a Cagliari, ma la cintura….”

