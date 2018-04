Il chitarrista sassarese Roberto Tola trionfa a New York - Cronaca

SASSARI. Continua la stagione magica di Roberto Tola. Il chitarrista sassarese si è aggiudicato a New York l’Independent Music Award con la canzone “Funky Party” tratta dal pluripremiato album “Bein’ Green”. Tola ha vinto nella categoria Best Jazz Song, votato in massa da una giuria popolare sparsa in tutto il mondo: sono stati infatti chiamati a esprimersi giurati da Inghilterra, Italia, Canada, Australia, Russia, Giappone, Polonia, Sud Africa, Spagna, Paesi Baltici, Francia, India, Filippine, Nigeria, Olanda, Svezia, Usa. Per Roberto Tola una soddisfazione immensa, anche perché “Bein’ Green” era il suo album d’esordio e non poteva esserci un modo migliore per inaugurare la carriera da solista. Il chitarrista sassarese ora è al lavoro per il secondo album, che dovrebbe uscire entro quest’anno.

