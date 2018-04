Cagliari, assalto ai parchi cittadini: pic nic fai da te, è la Pasquetta low cost

Cagliari, assalto ai parchi cittadini per la Pasquetta low cost: pic nic fai da te con i borsoni a Terramaini e Monte Claro, tante famiglie cagliaritane hanno scelto la “gita dentro la città”. Parcheggi strapieni. Quelli che non hanno optato per la gita fuori porta sempre tradizionale o per la passeggiata in un Poetto strapieno, hanno scelto di prendere il primo vero sole di primavera nei parchi verdi di Cagliari. Scoprendoli sempre più belli.

