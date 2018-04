Quattro auto in fiamme a Terralba

Tre auto distrutte e una danneggiata. E' il bilancio di un incendio divampato intorno alle 8 di stamattina nella centralissima via Porcella di Terralba. I primi accertamenti hanno subito escluso la natura dolosa. A far scattare l'incendio pare sia stato infatti un corto circuito partito da una Golf che il proprietario aveva inutilmente tentato di far partire pochi istanti prima.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Oristano, che hanno messo in sicurezza quel che restava delle quattro auto, e i carabinieri del paese.