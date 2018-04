Cixerri, nella diga in secca riaffiora una città romana?

Dal fondo del lago Cixerri, nel sud Sardegna, sono riemerse due strade create dagli antichi romani e stanno riaffiorando anche i resti di antichi edifici.

Accade in questi giorni di Pasqua e Pasquetta dove escursionisti in Tour hanno toccato con mano il fascino del passato. Vivendo intense emozioni. Si tratterà di un insediamento romano? Per Marcello Polastri non ci sono dubbi: “Quelli in fondo al Cixerri sono resti di edifici di varie epoche, antica e anche medievale. Una zona di grande valenza ambientale e che conserva importanti testimonianze dei millenni passati delle quali qualcuno dovrebbe farsi carico”.