Il sindaco chiede il ritorno della nave per la Toscana - Cronaca

PORTO TORRES. L’amministrazione comunale ripropone - a distanza di tredici mesi dall’approvazione unanime di un documento da parte del consiglio comunale - la richiesta di incrementare i traffici marittimi portuali con la nuova linea annuale (misto merci e passeggeri) tra Porto Torres e Livorno.Secondo il sindaco Sean Wheeler, infatti, i lavori stradali della Sassari-Olbia in ritardo e quindi sarebbe opportuno istituire una rotta navale tra il porto turritano e quello toscano che permetterebbe così di alleggerire significativamente il traffico e aumentare conseguentemente il livello di sicurezza. La delibera votata dai consiglieri era stata proposta da Carlo Marongiu, allora presidente della commissione Portualità, e doveva arrivare sui banchi della Rete Metropolitana come un’opportunità per il rilancio del porto di tutto il territorio. E per fornire maggiori servizi a cittadini, imprenditori e trasportatori di tutta l’isola. «Credo sia giunta l’ora di realizzare questa idea – commenta il sindaco Sean Wheeler – e le motivazioni sono molteplici: prima di tutto lo scalo marittimo di Porto Torres può accogliere molte più navi e riavere in città il traghetto proveniente da Livorno, assente dagli anni Novanta, non potrà che portare giovamento all’economia dei territori della Rete metropolitana. Anche soltanto avendo una corsa giornaliera, però, i benefici potrebbero essere palpabili per una fetta di popolazione ancora più ampia». La ripresentazione della proposta comporta indirettamente la decongestione del traffico sulla Sassari-Olbia e tiene conto dei ritardi nel completamento della strada che potrebbe slittare anche al 2020. «Un'azione immediata per evitare disagi a chi la percorre – aggiunge Wheeler – e soprattutto per dare una maggiore sicurezza a chi è al volante e ai passeggeri, sarebbe quella di portare una parte del traffico marittimo nel nostro scalo». L’attivazione di una nuova linea marittima potrebbe consentire al porto turritano di entrare a far parte del progetto Autostrade del Mare, che rappresenta una soluzione alternativa e spesso complementare al trasporto stradale, che consente di far viaggiare camion, container e automezzi sulle navi. In questo modo, in un’ottica di sviluppo ecosostenibile, viene limitato il congestionamento della rete stradale con conseguenti benefici in termini di prevenzione degli incidenti e di riduzione dell’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma. Il Gruppo Grimaldi è stato pioniere nello sviluppo di servizi di trasporto marittimo di corto raggio e in particolare delle Autostrade del Mare in Europa. «Riporterò nuovamente la linea Livorno-Porto Torres all’attenzione della Rete metropolitana – conclude il sindaco – e mi attiverò anche con l’Autorità di sistema portuale di Sardegna per chiedere un loro autorevole aiuto. Le compagnie devono intercettare questa esigenza, che è anche un'esigenza pubblica, ed è per questo che chiedo l'intervento anche della politica regionale, a partire dal presidente Francesco Pigliaru, che credo non può che trovarsi d’accordo con il mio ragionamento».

