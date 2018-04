Ritorna “Carta Bianca” giornale del Polo tecnico - Cronaca

SASSARI. Qualcosa di più di un giornale scolastico. “Carta Bianca” è un laboratorio di idee che da dodici anni coinvolge i giovani allievi del Polo tecnico Devilla-Dessì diretto da Nicoletta Puggioni. Il pluripremiato periodico dell’istituto superiore di via Monte Grappa è ormai un esempio nazionale di come si può fare giornalismo a scuola.Pochi giorni fa è stato pubblicato il primo numero del 2018. Nella redazione di “Carta Bianca”, guidata dalle docenti Alessandra Costini e Ines Solinas, lavorano Lucia Caramia, Pamela Carassino, Giuliano Carboni, Paola Casu, Giulia Cau, Luca Dettori, Sara D’Onofrio, Lucia Farris, Luca Idili, Marco Manca, Anna Chiara Nuvoli, Sonia Porru, Gabriele Sodini e Mattia Tanda. Si tratta di ragazze e ragazzi che hanno raccolto il testimone dai altri giovani. Essendo un giornale che viene pensato e scritto a scuola, infatti, il corpo redazionale di “Carta Bianca” è soggetto a un ricambio i cui tempi sono scanditi dal ciclo scolastico. Un patrimonio di conoscenze ed esperienze che non viene disperso, ma seminato nella memoria di una buona scuola. I primi redattori che lavorarono a “Carta Bianca” , dodici anni fa, ormai sono giovani adulti e parlano con orgoglio della loro partecipazione alla esperienza. Il numero uno del 2018 ha una ricca prima pagina che dedica l’editoriale di Alessandra Costini al signor Filippo, storico collaboratore scolastico del Polo tecnico, recentemente scomparso. Il servizio centrale racconta l’entusiasmante esperienza di sedici studenti del Polo che, accompagnati da quattro professori, hanno vissuto una esperienza di alternanza scuola-lavoro a Malta. Tra i servizi c’è la cronaca dell’incontro che gli studenti che partecipano al progetto “La Nuova Scuol@” hanno fatto alla Nuova Sardegna con il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa, Raffaele Lorusso; e con il giornalista calabrese Michele Albanese che vive sotto scorta perché minacciato dalla ’ndrangheta.

