“Quartu, in 100 per prenotare il vaccino per la meningite: il numero 46 della giornata potrà vaccinarsi il 5 luglio 2018!!!”. La denuncia sul caso meningite arriva dall’ex deputato Mauro Pili, che pubblica su Fb anche la foto delle estenuanti file per i vaccini della temuta meningite: “Meno male che non c’erano problemi. Le balle della Regione: infinite”, sostiene Pili.

L'articolo “Quartu, in cento per il vaccino meningite: grazie Regione, prenotazione per il 5 luglio” proviene da Casteddu On line.