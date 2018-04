“Tiangong cadrà tra le 24 e le 2 di stanotte, all’alba di Pasquetta incrocio con la Sardegna”

Ci siamo, Tiangong è a circa 140 km di quota, un limite sotto il quale può già iniziare a interagire con l’atmosfera terrestre e dunque subire un rallentamento costante ed esponenziale. Ecco le ultime news dall’osservatorio astronomico di Cagliari: “Per ora non è successo ma le ultime proiezioni danno la caduta tra la mezzanotte e le due del mattino di stanotte.Alcuni danno + o – 2 ore, altri + o – sette ore, in ogni caso pare probabile che entro la notte cadrà.

In base all’incrocio di queste previsioni le uniche traiettorie che riguarderebbero l’Italia e la Sardegna sono quelle in ritardo rispetto alla previsione delle ore 2, ovvero il quarto e quinto passaggio in ritardo rispetto alla previsione, dunque l’alba del giorno di Pasquetta. Lo dimostra, se interpretiamo bene la mappa di satflare.com, la fine della banda subito dopo l’ultimo passaggio sulla Sardegna.

Se voleste tentare di osservare la caduta da mezzanotte alle quattro circa, guardate verso sud perchè i passaggi prima di quelli italiani saranno sulla Tunisia e potrebbero essere visibili dalla Sardegna meridionale”.