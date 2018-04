Pasqua di paura in via Tiepolo a Cagliari: un barbecue va in fiamme, sei persone finiscono intossicate in ospedale. Coinvolti anche tre bambini. I vigili del fuoco giunti prontamente sul posto hanno domato le fiamme che hanno annerito le pareti di una palazzina, fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la famiglia coinvolta è andata in ospedale per accertamenti. j.n.

