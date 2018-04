Svolta fibromialgia in Sardegna: ecco i primi Comuni che la riconoscono come malattia

Svolta fibromialgia, ecco i primi consigli comunali che la riconoscono come malattia in Sardegna: sono quelli di San Gavino e Arbus. Ora se verranno imitati dagli altri centri dell’area vasta cagliaritana, chi ne soffre non sarà più un malato immaginario. “Ieri sera i rispettivi Consigli comunali hanno approvato le nostre mozioni- spiega Salvatore Deidda di Fdi- per il riconoscimento di questa malattia e l’individuazione di un centro regionale. In entrambi i casi sono le minoranze ad aver proposto ma per fortuna si è approvata all’unanimità senza nessuna divisione Grazie veramente a Alessandra Peddis, Gianni Lampis Michela Dessì , Paolo Salis e a tutti i consiglieri che l’hanno approvata. Grazie al nostro Lorenzo Argiolas di San Gavino Monreale, ai colleghi e all’amministrazione che l’hanno approvata Ora tocca alla Regione. Noi penseremo al Parlamento”.

