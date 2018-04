La sede cagliaritana dei vigili del fuoco si illumina di blu da questa sera nella giornata della consapevolezza dell’autismo: appuntamento in viale Marconi dalle 20,15 di oggi alle 7 di domani. Quando il colare del comando provinciale cambierà, nel bel gesto dei vigili del fuoco sempre in prima linea per salvare vite umane e risolvere tante emergenze.

