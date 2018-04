Una tromba d’aria distrugge le serre, gravissimi danni a Decimoputzu. La disperazione dei testimoni a Cagliari Online: “Guardate la serra di mio cugino Luciano, è stata letteralmente devastata dal maltempo- racconta Giulio Scano- qui a Decimo siamo in piena emergenza e il sindaco sta facendo la conta dei danni che sono ingenti. Questa è solo una delle tante serre della nostra zona che sono state messe in ginocchio”.

Il fortissimo vento è arrivato all’improvviso ieri pomeriggio con raffiche devastanti. La Protezione Civile aveva lanciato l’allerta meteo ma difendersi in casi come questi è davvero difficile. Ora la speranza è che qualcuno possa ripagare in qualche modo questi poveri agricoltori che chiedono aiuto.

L'articolo Una tromba d’aria distrugge le serre, gravissimi danni a Decimoputzu proviene da Casteddu On line.