Monserrato, il sindaco Locci: “Mi dimetto perchè non sono un voltagabbana, no ad inciuci”

“Mi dimetto perchè non sono certo un voltagabbana, no agli inciuci”. Tra le righe della lettera di dimissioni del sindaco di Monserrato Tomaso Locci si legge l’amarezza per la rottura con i Riformatori, ma c’è uno spiraglio aperto: venti giorni di tempo per ricucire lo strappo. C’è un passaggio strategico e fondamentale, nella lettera di dimissioni del primo cittadino ed è questo: “La coalizione che rappresento si è presentata in antitesi a quel gruppo politico di partiti e di persone che hanno governato la città negli ultimi 25 anni, coi risultati che tutti conosciamo e lasciataci nello stato in cui l’abbiamo trovata. Non potrei quindi mai accogliere l’augurio dei due consiglieri del gruppo dei Riformatori Sardi tendente a spingermi nel fare inciuci con chi è stato dagli elettori sonoramente bocciato e contro il cui modo di amministrare mi sono opposto, apparendo così quel “voltagabbana” che non sono e non intendo essere. A norma dell’art. 53 del Testo Unico degli Enti Locali, dalla data odierna decorrono venti giorni di tempo per un eventuale mio ritiro delle dimissioni prima che queste possano diventare irrevocabili; periodo durante il quale gli Organi Istituzionali rimarranno in carica coi soli poteri di ordinaria amministrazione. Inizia quindi oggi un percorso nel quale, responsabilmente, mi aprirò ad un confronto con i tre Gruppi Consiliari (Monserrato Libera, Monserrato la tua Città, I Riformatori Sardi) che ancora si riconoscono nel nostro programma e che l’hanno ufficialmente sostenuto con la votazione favorevole dei provvedimenti di volta in volta adottati. Un confronto che dovrà svilupparsi non su nuove alleanze o nuovi assetti di governo delle istituzioni diversi dagli attuali, ma su eventuali priorità da dare agli obiettivi programmatici contenuti contenuti nel nostro programma, attraverso quindi proposte, iniziative e azioni positive che si volessero condividere”.

