“In Sardegna aumenta la povertà, ma Luciano Uras prenderà tre pensioni e lavorerà con Pigliaru”

“In Sardegna aumenta la povertà, ma Luciano Uras prenderà tre pensioni e ora lavorerà in presidenza in Regione al fianco di Pigliaru”. C’era una volta la sinistra di Gaber, verrebbe da pensare leggendo oggi il pungente editoriale del giornalista Vito Biolchini nel suo blog. “L’ex senatore di Campo Progressista Luciano Uras, ad appena 25 giorni dalla umiliante batosta rimediata alle politiche, dove da parlamentare uscente e candidato anche dal Pd è arrivato terzo nel collegio uninominale di Cagliari della Camera (una batosta, un chiaro invito a farsi da parte a tempo indeterminato), non solo tornerà giustamente al suo lavoro di funzionario regionale (“2400 euro al mese”, precisa lui) ma addirittura lavorerà in presidenza, fianco a fianco con Francesco Pigliaru, che con questa scelta conferma il suo straordinario fiuto politico. Perché non premiare chi candidandosi (e a dispetto di un rinvio a giudizio per la vicenda dei fondi ai gruppi), ha generosamente accettato di essere travolto dagli elettori per colpe evidentemente non sue?

In ogni caso, il futuro sorride all’ex senatore, ora presidente di Campo Progressista Sardegna. Allo stipendio da regionale (le malelingue dicono che a suo tempo fu assunto senza concorso, ma sono sicuro che si tratti solo di invidia), da questo mese di aprile inizierà a percepire il vitalizio da consigliere regionale, mentre per incassare quello da ex parlamentare dovrà aspettare l’ottobre del prossimo anno (lo dice sempre lui all’Unione Sarda). Fra qualche anno dunque il neo presidente di Campo Progressista Sardegna (ex Rifondazione, ex Sel), con una semplice maturità scientifica potrà dunque godere di fatto di tre pensioni”, scrive Biolchini nel suo articolo che diventa virale sui social network.

Qui il link completo dell’articolo di Vito Biolchini: https://www.vitobiolchini.it/2018/04/01/in-sardegna-aumenta-la-poverta-ma-luciano-uras-prendera-tre-pensioni-buona-pasqua-a-tutti/

L'articolo “In Sardegna aumenta la povertà, ma Luciano Uras prenderà tre pensioni e lavorerà con Pigliaru” proviene da Casteddu On line.