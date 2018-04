Gonnos, prof derisa su Whatsapp con le orecchie d’asino: sospesi quattro studenti

Una professoressa derisa su Whatsapp, con la voce rifatta e le orecchie a forma di asino: scatta a Gonnosfanadiga la sospensione per 15 giorni di ben quattro studenti delle medie, in una vicenda di bullismo che fa discutere nel giorno di Pasqua in tutta l’Isola.

La dirigente didattica infatti è stata inflessibile: tutti sospesi, gli autori della bravata che ha fatto girare in tanti telefonini il video della discordia nella scuola del paese. Una sorpresa amara nell’uovo pasquale per una docente, che però non è piaciuta a nessuno. “decisione esemplare”, secondo alcuni, punizione troppo severa secondo altri.

