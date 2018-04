Incendio in casa, famiglia salva

(ANSA) - ORISTANO, 01 APR - Un'intera famiglia di Seneghe, in provincia di Oristano, ha rischiato di morire nel sonno per le esalazioni e le fiamme di un incendio divampato stanotte nella loro abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 in una casa di via Nazionale. Fortunatamente un componente della famiglia si è svegliato e si è accorto del fumo che aveva invaso ormai tutte le stanze e ha dato l'allarme consentendo a tutti i familiari di allontanarsi e mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti le autobotti e l'autoscala dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta e del Comando provinciale di Oristano che hanno lavorato fino all'alba per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'abitazione. Ancora da accertare le cause dell'incendio.