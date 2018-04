Sorpresa a Cagliari, 1200 crocieristi

Pasqua a sorpresa in compagnia dei crocieristi. Non era in calendario, ma Cagliari questa mattina si è risvegliata con i milleduecento ospiti della Marella Spirit in giro per il Largo, piazza Yenne, via Manno. Una visita inaspettata: la nave arriva da Piombino e si tratterrà in città sino al pomeriggio.

Un buon avvio di aprile. Anzi per le crociere a Cagliari il bello comincia proprio adesso. Le toccate nel sud Sardegna, dall'inizio del 2018, finora erano state appena cinque. Ma aprile sarà il mese del boom. Previste, a parte l'approdo di oggi, ben quindici visite. Si riprende il 3 con la Msc Divina e si prosegue sabato con la Seven seas Explorer. Ancora Msc Divina, presenza fissa di aprile, martedì prossimo. Poi mercoledì la Norwegian Spirit e venerdì la Carnival Horizon. Ma il clou sarà martedì 17 aprile con quattro navi contemporaneamente nel porto di Cagliari: la solita Msc Divina, la sorella Msc Opera, la Carnival Horizon e la Primsendam. Tutto questo con un'invasione di oltre diecimila turisti.

Nei giorni successivi a Cagliari anche Aurora, Viking Sun e Queen Victoria. Ma in mezzo c'è anche un'altra giornata calda- martedì 24 aprile- con tre navi in porto, le due Msc più la Carnival Horizon per un totale di quasi diecimila passeggeri.