Cappellacci e Serra: “Assurdo murare le cavità sotterranee di Cagliari”

“Cagliari Capitale della Cultura sbarrata e murata?”

Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, e Alessandro Serra, responsabile comunicazione azzurro, commentano l’assurda scelta del Comune di Cagliari di murare le cave sotterranee de S’Avanzada a Cagliari.

“Anziché fare tesoro degli studi e delle proposte dei Gruppi Speleologici e pensare come valorizzare sul piano culturale e turistico il sito – sottolineano i due esponenti azzurri-, in maniera assurda, miope, compiendo un dispetto alla città, si mura tutto e si condanna all’oblio una parte di storia di Cagliari. Al di là dei proclami, degli slogan delle operazioni di marketing, ancora una volta l’amministrazione si distingue per una politica trasandata e sprezzante nei confronti della storia del capoluogo della Sardegna”.

