La Pasqua bassa non porta turisti e gli hotel restano chiusi - Cronaca

SASSARI. Tre alberghi su quattro chiusi per Pasqua ma niente paura: la stagione non parte male perché in realtà deve ancora iniziare. E i segnali positivi per fortuna ci sono. "Con una Pasqua così bassa e con un clima così freddo non potevamo aspettarci niente di più – dice Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi – i turisti non sono invogliati a venire in Sardegna". "Oltre a quelli aperti tutto l’anno, c’è un 5% per cento di strutture – 50 in totale – che ha deciso di accogliere visitatori a Pasqua. Nella consapevolezza che aprire un hotel oggi significa chiudere fra due giorni e riaprire per la fine del mese-primi di maggio: per quel periodo, è questo è un dato molto incoraggiante, abbiamo un aumento delle prenotazioni da parte di turisti stranieri".