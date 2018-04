Finiti i lavori nelle gallerie di Chighizzu - Cronaca

SASSARI. Lavori conclusi nelle due gallerie di Chighizzu, con il traffico che potrà riprendere in maniera regolare dopo le deviazioni delle scorse settimane.A comunicarlo l’Anas che sottolinea come il cantiere sulla sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, in direzione Sassari, è stato chiuso «nei tempi previsti e annunciati» e i lavori di manutenzione nelle gallerie Chighizzu I e Chighizzu II (tra il km 205,250 e il km 207,450), nel territorio comunale di Sassari, sono definitivamente conlusi.L’intervento, che ha riguardato il risanamento superficiale degli imbocchi delle gallerie, fa parte dei lavori di manutenzione programmata, riguardanti in particolare le opere d’arte e le gallerie, che Anas realizzerà nel corso dell’anno su tutta la rete stradale di competenza. Tra i vari interventi sono previsti inoltre il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento delle barriere di sicurezza, gli impianti tecnologici e il rinnovo della segnaletica verticale al fine di garantire un notevole ammodernamento e miglioramento della sicurezza delle infrastrutture viarie gestite.I lavori, eseguiti da Anas in entrambi i sensi di marcia della 131, erano iniziati a gennaio e, prima in una direzione e poi nell’altra, è stato interdetta al traffico una carreggiata e istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.Un’operazione necessaria, e comunque ben gestita, che però finiva comunque per essere un importante fattore di rischio per gli automobilisti che in grande quantità si servono quotidianamente delle gallerie di Chighizzu per entrare e uscire dalla città. E che accoglieranno con gioia la notizia della chiusura del cantiere.

