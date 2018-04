Cagliari, Giulini a cena in città con Rastelli: Lopez ora trema

Metti una sera a cena, alla vigilia di Pasqua, tra Giulini e Rastelli. Dopo che Lopez è naufragato 0-4 in casa sotto i colpi del Torino. Sempre più fitte le voci su un clamoroso esonero del tecnico uruguaiano? Di sicuro sarà decisiva la sfida di martedì col Genoa, un altro passo falso e sulla panchina del Cagliari potrebbe davvero tornare Rastelli. A dare notizia dell’incontro è l’agenzia Adnkonos che scrive: “Ufficialmente Rastelli è arrivato per un rendez vouz della figliola con le ex compagne di scuola cagliaritane, ma l’ex mister avrebbe incontrato il presidente Tommaso Giulini ed ha cenato in un locale molto noto in città, senza preoccuparsi tanto di non farsi notare”.

