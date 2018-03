Prima mi fidanzo poi ti derubo. Arrestata una donna per truffa ed estorsione ai danni di un vedovo

I Carabinieri di Mogoro hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 58 anni, F. E., di origini siciliane, ritenuta responsabile dei reati di furto in abitazione, truffa aggravata e continuata ed estorsione ai danni di un pensionato, vedovo a cui si sarebbe legata sentimentalmente con lo scopo di derubarlo.

L’attività d’indagine, condotta d’intesa con la Procura della Repubblica di Oristano, ha tratto origine dalla denuncia sporta alcuni giorni fa dall’ anziano pensionato, residente nel piccolo Comune di Assolo, che da circa 2 mesi aveva avviato una frequentazione con la donna.

Quest’ultima, promettendo alla vittima una relazione sentimentale, in diverse occasioni, tra la metà di gennaio e la metà del mese in corso, tramite artifizi e raggiri, era riuscita a farsi consegnare diverse somme di danaro per un ammontare complessivo di euro 5.500.

Successivamente, nei primi giorni di marzo la donna, approfittando dell’ospitalità della vittima, gli aveva sottratto vari monili in oro del valore di circa 2.000 euro; in quel frangente la stessa chiedeva all’anziano un’ulteriore somma in contanti di 1.000 euro quale compenso per la restituzione dei gioielli al legittimo proprietario.

A seguito della denuncia sporta dalla vittima e terminata l'attività investigativa, la donna è stata arrestata in flagranza di reato, sorpresa all’interno dell’abitazione della vittima che, sotto minaccia, si faceva consegnare la somma di 400 euro per ottenere la restituzione dei monili in oro precedentemente trafugati.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad identificare ulteriori vittime cadute nelle mani della donna. Dopo una perquisizione personale, è stata trovata in possesso di una somma in contante di euro 1.750, verosimile provento della sua condotta illecita.

E’ in corso l’udienza di convalida dell’arresto della donna.