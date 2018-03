Con il Fai, Pasquetta alle Saline

Lunedì 2 aprile, dalle 10 alle 18, le Saline Conti Vecchi di Assemini, Bene della società Ing. Luigi Conti Vecchi, in concessione al Fondo ambiente italiano, offrono ai visitatori l’opportunità di trascorrere la Pasquetta in famiglia immersi nella natura

ASSEMINI - Lunedì 2 aprile, dalle 10 alle 18, le Saline Conti Vecchi di Assemini, Bene della società Ing. Luigi Conti Vecchi (Syndial Eni), in concessione al Fondo ambiente italiano, offrono ai visitatori l’opportunità di trascorrere la Pasquetta in famiglia immersi nella natura. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, nell'ampio cortile degli edifici storici delle saline ed ai piedi di una piccola montagna di sale, sarà allestita un'area giochi per intrattenere i più piccoli e condurli alla scoperta dei giochi della tradizione dell’Isola.

Alle 11.30 ed alle 15.30, i visitatori potranno prendere parte ad una passeggiata naturalistica verso Porto San Pietro, un percorso pedonale di circa 2chilometri (difficoltà bassa), che costeggerà gli edifici del villaggio Conti Vecchi, testimonianza storica della vita in salina negli Anni Trenta. Dal porto, vecchia area di attracco delle navi che trasportavano il sale dalla salina fino al porto industriale di Cagliari, i visitatori che lo desiderano potranno intrattenersi in appostamenti per l’avvisamento di colonie di uccelli, in particolare fenicotteri, aironi e cormorani. Qualora fosse possibile, si consiglia di dotarsi di binocoli.

Un’area ristoro sarà allestita nel cortile e tavoli all’aperto saranno a disposizione dei visitatori per poter consumare il pranzo al sacco in completo relax, dalle 12.30 alle 14.30. Inoltre, durante l’evento, dalle 10.30 alle 16.30, sarà possibile effettuare il tour all'interno della salina su un trenino gommato con partenze ogni ora. Posti limitati, consigliata la prenotazione, telefonando al numero 070/247032 o inviando una e-mail all'indirizzo web Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il biglietto intero costa 10euro, il ridotto (bambini di età compresa tra i quattro ed i quattordici anni) 5euro; Famiglia (due adulti e due bambini) 26euro; ridotto iscritti Fai 3euro; iscritti Fai, dipendenti Syndial e Saline Conti-Vecchi e residenti del Comune di Assemini 5euro.

(Foto di Manuela Meloni)

