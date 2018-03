Maltempo: albero su auto parcheggiata

L'ondata di vento e pioggia che si è abbattuta sulla Sardegna ha creato qualche disagio nel Cagliaritano. Sono circa una quarantina gli interventi effettuati nel corso della giornata dai vigili del fuoco nel Capoluogo e in provincia per alberi caduti, cornicioni, pali dell'illuminazione e cartelloni pericolanti. L'episodio più grave si è verificato a Cagliari, in via Codroipo dove un pino è caduto centrando in pieno un'auto parcheggiata, danneggiandola. Per fortuna non c'era nessuno all'interno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale del verde pubblico che si sono occupati di rimuovere la pianta. Decine le chiamate anche alla polizia municipale per cassonetti spostati dal vento finiti sulle strade o contro le auto in sosta.