FISCHIETTO ROSSOBLU, Arbitraggio facile, ma il quarto gol del Torino era da annullare

Per il poco più che esordiente arbitro romano Federico La Penna una gara facile da dirigere.

Le due squadre non lo hanno impegnato per un intero tempo, il primo, nel quale non ci sono stati episodi dubbi. Facilitato il tutto anche dalla correttezza dei ventidue giocatori in campo, tanto che alla fine della gara sul tabellino degli ammoniti risulterà il nome di un solo calciatore.

Nonostante tutto, quella che poteva essere una partita senza infamia e senza lode, è stata macchiata da un grave errore tecnico. Sugli sviluppi dell’azione che ha portato alla quarta segnatura del Torino, quando Belotti effettua il cross da fondo campo, il collaboratore sbandiera un fuorigioco dello stesso attaccante del Torino, l’arbitro La Penna giustamente fischia e ferma il gioco. Tutti si fermano e la palla prosegue la corsa giungendo sui piedi di Oby che la spinge ugualmente in rete. Tutto nella norma fino a che il direttore di gara viene richiamato dai colleghi del Var per comunicargli che il fuorigioco precedentemente fischiato era inesistente. Anziché riprendere il gioco scodellando la palla, il direttore di gara assegna la rete ai granata: errore gravissimo che gli pregiudica la sufficienza per la sua prova.

Paolo Congiu

