per Confcommercio i ristoranti in attività saranno quasi il 90%

Per questo 2018 i ristoranti in attività saranno l'89,2% del totale, in leggero aumento rispetto all'anno scorso.

Secondo i dati dell'ufficio studi Confcommercio Sardegna si sceglieranno menù tradizionali, bio e proposte a filiera corta.

A Pasqua si opterà per un "all inclusive", scelto da oltre il 70%, con una media di 6 portate ad un prezzo indicativo di 52 euro, in leggero aumento rispetto allo scorso anno.

Quest'anno i ristoratori riserveranno particolare attenzione alle famiglie con bambini: nel 36,5% dei ristoranti ci saranno menù dedicati ai più piccoli ad un prezzo medio di 18 euro. Si rafforza comunque il forte legame con la tradizione con ricette tipiche del periodo pasquale, senza però dimenticare le proposte a filiera corta e con prodotti biologici.

Per 1 ristorante su 4 invece i menù saranno contraddistinti da reinterpretazioni creative della gastronomia locale. Le imprese della ristorazione si servono con crescente frequenza della rete per gestire le prenotazioni; ad oggi il 77,9% dei ristoranti si appoggia a mail o a sistemi online di prenotazione.A Pasquetta saracinesche aperte per l'80% dei ristoranti, in linea con il dato del 2017. Il menù sarà soprattutto "alla carta" (75,3% dei ristoranti), mentre quello "all inclusive" avrà un prezzo medio di 45 euro.

Il 57 % delle persone che pranzeranno fuori casa è rappresentato da turisti, principalmente stranieri. Per le giornate di Pasqua e Pasquetta, Confcommercio Sardegna stima, infatti, un incremento delle presenze dell'1,1 % rispetto al 2017.