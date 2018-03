Troppe risse, il questore chiude un locale a Sennori - Cronaca

SENNORI. Una rissa lo scorso novembre, con uno dei contendenti che aveva riportato lesioni, e il gestore e gli avventori presenti che si erano dimostrati poco "collaborativi" con le forze dell'ordine intervenute. E una serie di altri espisodi simili che si sono ripetuti nelle settimane seguenti. Abbastanza per convincere il questore di Sassari a chiudere il locale nel centro di Sennori per 15 giorni "ritendo concretizzato il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini". Il Il provvedimento è stato notificato ieri mattina ai proprietari dalla Polizia amministrativa di Sassari, in collaborazione con i carabinieri.

