In queste ore è circolato sui social un video fatto con lo smartphone che riprende un’auto andare in contromano sulla Sassari-Alghero, in direzione della Riviera del Corallo. Nei pochi secondi di video su vede l’auto che rischia più volte lo scontro frontale con diversi mezzi, anche uno pesante. Pare che alla guida ci fosse un anziano signore.