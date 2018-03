Considerato dai Carabinieri che l’attività commerciale si sarebbe evidenziata per essere ritrovo di persone già note alle Forze dell´ordine e che nella stessa si sono verificate risse, il questore di Sassari ha decretato la sospensione dell’attività per un periodo di quindici giorni, ritendo concretizzato il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini Rissa: chiuso un bar di Sennori SENNORI – Questa mattina (sabato), gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia amministrativa e sociale di Sassari con i militari della Stazione Carabinieri di Sennori, hanno notificato un provvedimento del questore di Sassari, ex art.100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei confronti del titolare di esercizio pubblico nel centro di Sennori dove, nel novembre 2017, i militari dell’Arma erano intervenuti dopo la segnalazione di una rissa, durante la quale uno dei contendenti aveva riportato lesioni personali. Nella circostanza, sia il gestore, sia i clienti ancora presenti nel locale, pare si fossero mostrati poco collaborativi nell’individuazione dei responsabili della colluttazione. Considerato dai Carabinieri che l’attività commerciale si sarebbe evidenziata per essere ritrovo di persone già note alle Forze dell'ordine e che nella stessa si sono verificati analoghi episodi, il questore ha decretato la sospensione dell’attività per un periodo di quindici giorni, ritendo concretizzato il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.