Assemini, crollano alberi sulla statale. I sindaci: le raffiche di vento stanno imperversando

Emergenza vento in tutta la Città Metropolitana di Cagliari: guardate cosa sta accadendo nella strada tra Assemini e Decimomannu, gli alberi sono crollati e solo per miracolo non sono passate auto in quel momento. Intanto Paola Secci, sindaca di Sestu, lancia l’allarme: “Continua l’allerta per vento e rischio idrogeologico per la giornata di oggi e sino a domani alle 15.00. Le raffiche di vento stanno imperversando sul nostro territorio. La squadra di pronto intervento è già in campo e il centro operativo comunale è in preallerta. Nessun allarmismo ma ricordate che la prudenza non è mai troppa”.

