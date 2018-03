Controlli polizia in hinterland Cagliari

Controlli della polizia nei locali notturni particolarmente gettonati dai più giovani per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e quelle relative ai limiti di capienza. Anche ieri la Questura di Cagliari ha fatto scattare un'operazione ad ampio raggio.

Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e del Commissariato di Quartu, hanno controllato alcuni locali e le discoteche di Cagliari e dell'hinterland ma non sono state riscontrate irregolarità e nemmeno sovraffollamento. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, come proseguirà l'attività della Questura mirata a garantire una una Pasqua sicura. Sono stati infatti predisposti servizi di vigilanza e controllo in tutto il territorio della provincia di Cagliari con più uomini e pattuglie a presidiare il territorio, "vigilando sia le aree di maggior afflusso turistico o di presenza di esercizi commerciali - spiegano dalla Questura - sia le zone prettamente residenziali, dove la presenza di abitazioni lasciate incustodite durante il periodo di vacanza potrebbe aumentare la loro esposizione in riferimento alla commissione di furti o comunque di illecite intrusioni".

Potenziati dalla Polfer anche i servizi di pattugliamento degli scali ferroviari e la presenza di agenti sui treni, discorso analogo per la Polizia di frontiera in porto e aeroporto. Intensificati anche i controlli lungo le principali arterie cagliaritane da parte della Polstrada.