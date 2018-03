E come da allerta meteo, il vento sta soffiando fortissimo anche a Cagliari, portando i primi disagi. Momenti di paura in via Codroipo dove un albero si è abbattuto sopra due auto in sosta, danneggiandole pesantemente. Fortunatamente non ci sono feriti.

L'articolo Il vento spazza Cagliari, un grosso albero si abbatte sopra le auto proviene da Casteddu On line.