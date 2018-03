“Gestione cialtronesca del Trenino Verde, lavori mai iniziati: le bugie hanno le gambe corte”

Nuovo attacco del deputato di Unidos Mauro Pili, dopo quello sferrato ieri sullo stop al trenino verde, subito smentito dall’Amministratore unico dell’Arst Chicco Porcu.

Oggi con un video denuncia: “Le bugie hanno le gambe corte, i ponti del trenino verde sono totalmente abbandonati. Lavori mai iniziati. Questo che ho di fronte è uno dei ponti in ferro che consentono al trenino verde di attraversare la Sardegna, ormai chiuso da due anni. E’ una vergogna assoluta rispetto anche alle dichiarazione farlocche rese ieri da presidente Arst chicco secondo il quale il 25 aprile sarebbe stato aperto. Tutte balle”.

“Nessuno stop, solo una pausa tecnica per ripartire più forti di prima, il Trenino Verde non chiude, anzi riparte con un progetto ambizioso di sviluppo che punta a superare i 100.000 Km all’anno e a quintuplicare i 90.000 viaggiatori che rappresentano il record di traffico della fine degli anni novanta” aveva risposto ieri Chicco Porcu, Amministratore Unico di ARST alle dichiarazioni dell’On.le Mauro Pili.

“I lavori sui binari del ponte Lu Mannu sarebbero dovuti iniziare ad agosto 2017, ma così non è stato – dice Pili – due gare d’appalto fallite e della terza non si hanno notizie. Siamo dinnanzi a una gestione cialtronesca del sistema trenino verde, un grande potenziale per la Sardegna, Qui tutto è abbandonato. Intanto annunciano finanziamenti per duecento milioni di euro. Ci dicono che in 25 giorni faranno i lavori che non hanno fatto in due anni.”

GUARDATE IL VIDEO

Le bugie hanno le gambe corte – i ponti del trenino verde totalmente abbandonati – mai iniziati i lavori Posted by Mauro Pili on Saturday, March 31, 2018

