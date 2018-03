Bellezza e disabilità possono viaggiare insieme sullo stesso binario. E’ questo il bel messaggio che vuole lanciare Raffaella Cotza, di Settimo San Pietro.

Costretta sulla sedia a rotelle praticamente dalla nascita, a causa di un tetraparesi dovuta a una mancanza respiratoria al momento del parto. Ma questo per lei non è stato certamente un limite. I limiti probabilmente li vedono gli altri. Anche per questo motivo ha accettato l’idea del fotografo Valerio Pintus, che le ha proposto di posare per uno shooting fotografico, per spezzare troppi luoghi comuni.

“Mi sono divertita a provare questa esperienza – racconta -ma il mio vuole essere un messaggio da lanciare alle persone”.

La carrozzina può essere utilizzata come elemento scenografico per enfatizzare che “una donna può essere gradevole anche stando seduta, non è la disabilità a limitare la sua bellezza estetica, ma lo sono i pregiudizi culturali e sociali della nostra società a farlo, senza una ragione oggettivamente plausibile”.

Raffaella trent’anni, computi oggi, (auguri!) vive a Settimo. Al momento non lavora, ma sta progettando il suo futuro, e ha un sogno nel cassetto, che per scaramanzia non vuole rivelare. Noi le auguriamo di realizzarlo al più presto.

(Tutte le foto del fotografo Valerio Pintus)

L'articolo Settimo, la bellezza di Raffaella: in posa sulla sedia rotelle contro i pregiudizi proviene da Casteddu On line.