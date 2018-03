“Mio padre abbandonato al Brotzu sporco per ore: gli è stata rubata anche la fede”

Un episodio di presunta malasanità al Brotzu di Cagliari, la denuncia che pubblichiamo sulla nostra rubrica l’angolo dei lettori, arriva dalla nostra lettrice Anna Dulvi. Suo padre 84 enne è ricoverato da due settimane al reparto medicine per una polmonite. Il suo è un grido di dolore per le condizioni in cui verserebbe il suo anziano papà.

“Non vi dico il trattamento che sta ricevendo. Purtroppo sta male e non si può alzare dal letto ed è costretto ad avere il panno, e viene cambiato solo dopo diverse ore. Mi sono lamentata della situazione con la direzione sanitaria e dicono che c’è poco personale, non ne hanno colpa”.

Ma la donna denuncia un episodio se possibile ancora più grave: il padre in gravissime condizioni costretto a letto, e qualcuno approffittando del suo stato, gli avrebbe sfilato la fede dal dito.”Abbiamo chiesto svariare volte ma nessuno sa dirci niente, oggi andrò in caserma a sporgere denuncia. Mio padre lotta fra la vita e la morte, negli ultimi giorni è peggiorato ancora di più anche se quando è arrivato non stava cosi male. Non si sarebbe mai tolto la fede che porta al dito, da sempre, un ricordo di mia madre scomparsa 15 anni fa. E’ una vergogna che i pazienti più deboli vengano lasciati in queste condizioni e qualcuno se ne approfitti. Vi prego di darmi voce, perchè queste situazioni non devono accadere”

